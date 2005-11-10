"Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Più realista del Re, Endrick, nel descrivere quale può essere il suo futuro. Spera di rimanere a Madrid? Probabilmente sì, ma giocando (molto) di più. Cosa che non sembra troppo possibile, a meno che Mbappé voglia abdicare dal posto di cannoniere principe: anche questo non è probabile, senonché impossibile. E poi c'è Carlos Espì, preferito al momento come vice: chissà cosa succederebbe nel momento dell'assenza del francese.

Milan e Roma alla finestra

Le squadre di casa nostra lo stanno seguendo con particolare attenzione. Perché può essere una suggestione di mercato, anche se i giallorossi sembrano essere già a posto con Malen e Castro. Vero è che Gasperini chiede quanti più attaccanti può avere, ma in questo senso sembra abbastanza coperto.

Invece il Milan starebbe pensando a Tresoldi, ma anche il Bruges non fa sconti: 60 milioni di euro. Cifra alta se non altissima e che difficilmente aumenterà nella prossima estate. E a gennaio, solitamente, i giocatori vengono strapagati. Un po' come successo a Santi Gimenez...