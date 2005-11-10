Endrick vuole trascorrere la vita al Real Madrid. Ma anche giocare di più, le italiane sono pronteTMW
Andrea Losapio
"Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Più realista del Re, Endrick, nel descrivere quale può essere il suo futuro. Spera di rimanere a Madrid? Probabilmente sì, ma giocando (molto) di più. Cosa che non sembra troppo possibile, a meno che Mbappé voglia abdicare dal posto di cannoniere principe: anche questo non è probabile, senonché impossibile. E poi c'è Carlos Espì, preferito al momento come vice: chissà cosa succederebbe nel momento dell'assenza del francese.
Milan e Roma alla finestra
Le squadre di casa nostra lo stanno seguendo con particolare attenzione. Perché può essere una suggestione di mercato, anche se i giallorossi sembrano essere già a posto con Malen e Castro. Vero è che Gasperini chiede quanti più attaccanti può avere, ma in questo senso sembra abbastanza coperto.
Invece il Milan starebbe pensando a Tresoldi, ma anche il Bruges non fa sconti: 60 milioni di euro. Cifra alta se non altissima e che difficilmente aumenterà nella prossima estate. E a gennaio, solitamente, i giocatori vengono strapagati. Un po' come successo a Santi Gimenez...