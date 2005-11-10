Otto gol in campionato e il secondo posto nella classifica marcatori, condiviso con Malen, certificano la crescita di Antonio Raimondo. Dopo le esperienze poco fortunate con Venezia e Salernitana, il centravanti ha ritrovato continuità e fiducia al Frosinone, dove punta a rientrare al più presto dopo l'infortunio alla caviglia. Nell'intervista concessa a Tuttosport, il classe 2004 ha ripercorso il momento che sta vivendo, senza perdere di vista gli obiettivi della squadra.

Nel posto giusto

Raimondo ha spiegato di aver avuto sensazioni positive fin dal suo arrivo: "L'ho capito subito, già parlando con l'allenatore e con il direttore. Ho visto l'impegno e la dedizione con cui si lavora ogni giorno e ho capito che questo era l'ambiente ideale per ripartire". Sulle aspettative nate dopo le sue prestazioni, l'attaccante mantiene i piedi per terra: "Non do troppo peso a quello che si dice di me. Quando le cose vanno bene sei bravo, quando vanno male diventi il peggiore. L'importante è trovare equilibrio". Quanto agli obiettivi del Frosinone, la priorità è chiara: "Pensiamo prima alla salvezza, poi potremo guardare più in alto".

Mihajlovic, la Nazionale e gli idoli

Tra gli aspetti più curiosi del suo lavoro c'è l'utilizzo degli occhiali stroboscopici in allenamento: "Mi aiutano a leggere prima le situazioni di gioco, individuare gli avversari e prendere decisioni più rapidamente". Raimondo ha poi indicato i suoi modelli: "Cavani, Icardi e Immobile. Cerco di imparare da tutti, osservando i loro movimenti e il modo di attaccare gli spazi". Sul possibile ritorno al Bologna preferisce non sbilanciarsi: "Penso solo al Frosinone e alla salvezza". Indelebile, invece, il ricordo dell'esordio in rossoblù: "Quando Mihajlovic mi chiamò per entrare in campo mi diede il cinque e un abbraccio". Infine il sogno azzurro: "Devo continuare a crescere, soprattutto nel gioco spalle alla porta e nella capacità di legare il gioco con i compagni".