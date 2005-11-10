L'Argentina rialza subito la testa dopo la sconfitta contro l'Uruguay e lo fa con una prestazione travolgente. La Selección ha superato il Costa Rica con un netto 7-0 nell'amichevole disputata al Mario Alberto Kempes di Córdoba, offrendo a Lionel Scaloni diversi motivi di soddisfazione soprattutto per l'impatto dei giovani provenienti dalla Serie A.

Nico Paz sugli scudi

Tra i protagonisti della serata c'è stato Nico Paz, autore di una doppietta e sempre più protagonista con la maglia dell'Albiceleste. Il CT argentino ha elogiato il talento del Como: "Credo sia un giocatore che può dare ancora di più. Oggi ha disputato una grande partita, così come quella precedente".

Scaloni ha sottolineato anche il carattere mostrato dal classe 2004: "Dà la sensazione di essere un calciatore vero: quando deve essere duro lo è, quando deve giocare sa farlo. Lo proteggeremo perché è ancora giovane, ma siamo molto contenti di lui. In queste due partite si è preso responsabilità importanti e questo ci fa essere fiduciosi, così come per gli altri ragazzi".

Troilo e Mastantuono

Il commissario tecnico ha poi parlato del debutto di Mariano Troilo, difensore del Parma: "Gli abbiamo dato questa opportunità perché sta giocando con continuità. Siamo molto fiduciosi, è uno dei giovani che stiamo osservando e continuerà a crescere". Infine un messaggio per Franco Mastantuono, altro talento della nuova generazione argentina: "Bisogna accompagnarlo poco alla volta, tranquillizzarlo e aiutarlo. Diventerà un grande giocatore, ma non dobbiamo mettergli addosso etichette o soprannomi che magari non gli fanno bene".