“In passato a calcio si giocava negli oratori o per strada, ora non più. Va reso obbligatorio a scuola”. È una delle dichiarazioni più interessanti di Beppe Marotta nell’intervista rilasciata a Marco Bellinazzo sulla Tv de Il Sole 24 ORE. Una proposta che, per la cronaca, sarebbe anche molto utile per smontare la narrazione sul tennis: nelle scorse settimane, la Federtennis ha ufficialmente superato la Federcalcio come numero di tesserati. Un sorpasso basato anche su dati gonfiati dal progetto “Racchette in classe”, il programma che di fatto ha portato migliaia di ragazzi e ragazze delle scuole a tesserarsi con la Fitp, spesso anche senza impugnare una racchetta. Se il calcio seguisse l’esempio, probabilmente l’exploit sarebbe ancora più clamoroso. Ma torniamo al punto di partenza.

A proposito di narrazione, attorno al presidente dell’Inter si è costruita quella del Marotta grande burattinaio del pallone italiano. In parte è vero, ma senza colpe: che le tre grandi abbiano sempre avuto un grande peso politico è innegabile, fa parte della storia del calcio italiano. Oggi Marotta è il dirigente più influente anche perché… è da solo. La Juventus non ha ancora ricostruito una classe dirigenziale che sappia incidere davvero sulle scelte di politica sportiva, il Milan sembra a tratti disinteressato a queste questioni. Negli anni ’90 c’erano Giraudo e Galliani, c’era Moratti che forse non aveva lo stesso peso ma incideva. Oggi Marotta non ha interlocutori e quindi spesso sembra che decida tutto lui.

Una piattaforma da ministro

Nel corso dell’intervista, Marotta ha offerto anche tratti di quella che allo stesso intervistatore è sembrata una piattaforma programmatica, dagli sgravi fiscali per il pallone alla necessità di una percentuale dei proventi dalle scommesse da riconoscere al calcio. Di Marotta, in queste settimane in cui la Federcalcio è un caos e non si sa come finirà, molti immaginano che nel 2029 - alla scadenza del prossimo quadriennio olimpico - possa essere interessato a fare il presidente federale. Fermo restando che a oggi ha un legame anche molto forte con l’Inter, può essere vero come no: chi scrive non lo sa con certezza. L’impressione, in compenso, è che il coronamento della sua carriera possa immaginarlo anche altrove: nel calcio ha vinto tutto, insegue solo quella Champions League che però è una chimera per l’Italia. Diventare presidente della Figc non sarebbe sicuramente poco, ma quelle riforme non le fa l’inquilino di Via Allegri: le fa il governo. E chissà che, un giorno, se mai, non possa essere quello l’approdo del dirigente calcistico più vincente d’Italia.