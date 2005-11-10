Jeff Ekhator è tornato e vuole prendersi la Juventus. Tra i suoi primi estimatori c'è Alessandro Agostini, l'allenatore che lo ha lanciato nell'Under 18 del Genoa. Ripercorrendo le tappe della sua crescita, il tecnico ha raccontato come nacque la fiducia nei confronti dell'attaccante e perché, a suo avviso, il classe 2006 abbia tutte le qualità per imporsi ad alti livelli.

"Ci ha conquistati fin dai primi allenamenti"

Agostini ha ricordato il primo impatto con Ekhator: "Lo abbiamo aggregato alla Primavera per qualche allenamento ed è stato subito un colpo di fulmine. È un attaccante moderno, uno di quelli che oggi tutti cercano sul mercato". Secondo il tecnico, il centravanti abbina caratteristiche preziose: "Sa giocare con la squadra, attacca bene la profondità e possiede qualità tecniche e fisiche importanti. All'epoca avevo insistito per trattenerlo con noi e il tempo ci ha dato ragione, perché ha disputato due stagioni davvero eccellenti".

"Ricorda Osimhen, ma va lasciato crescere"

Agostini ha spiegato che il percorso del giovane non è stato privo di difficoltà: "All'inizio soffriva molto gli errori e le prestazioni negative. Dovevamo fargli capire che per un ragazzo della sua età gli alti e bassi sono normali". Un aspetto, però, lo ha sempre colpito: "Ha grande umiltà e un forte senso di responsabilità, qualità non così comuni". Infine il paragone più significativo: "Con tutte le proporzioni del caso, mi ricorda Osimhen per il modo in cui attacca gli spazi. È velocissimo, lavora tanto anche senza palla e credo si possa continuare a puntare su di lui. Bisogna soltanto metterlo nelle condizioni giuste e lasciargli anche la possibilità di sbagliare".