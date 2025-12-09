L'Union Brescia attende il nuovo mister, ma domani c'è la Coppa Italia: Ferrari in panchina?

Come già abbiamo anticipato, sarà una giornata sicuramente molto calda in casa Union Brescia, con la formazione lombarda che dovrà necessariamente sciogliere i nodi circa il nuovo tecnico, che seguirà all'esonero di mister Aimo Diana: se in un primo momento sembrava essere Marco Zaffaroni il prescelto, ecco che adesso si fa avanti con prepotenza il profilo di Eugenio Corini, reduce dall'avventura con la Cremonese nella passata stagione.

Al netto di tutto ciò, però, non va dimenticato che la gara più imminente per la Leonessa non sarà quella prossima di campionato - domenica 14 dicembre sul campo della Dolomiti Bellunesi - bensì quella di domani pomeriggio di Coppa Italia Serie C: l'Union Brescia, infatti, sarà impegnato nel match contro la Ternana, in occasione dei Quarti di Finale della competizione che si giocheranno in gara unica. Partita quindi da dentro o fuori. Chi sarà in panchina a guidare la formazione di patron Pasini non è al momento dato saperlo ma, come si legge sui canali ufficiali del club, l'allenamento odierno è stato diretto dall'allenatore della Primavera 2 Nicola Ferrari, che potrebbe anche sedersi in panchina solo per l'occasione: sua, la lista dei convocati diffusa dalla società (CLICCA QUI per leggerli).

Ogni previsione, però, potrebbe essere smentita. Non resta quindi che attendere per capire quella che sarà l'evoluzione di questa situazione.