Latina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per Vope
Fumata bianca per il nuovo tecnico del Latina dopo l'esonero di Alessandro Bruno. Stando a quanto raccolto da TuttoC e TMW sulla panchina del club laziale siederà Gennaro Volpe.
Il tecnico ex Virtus Entella firmerà un accordo fino a giugno con opzione per la stagione successiva.
Volpe (44) oltre all'esperienza con i Diavoli Neri, nella passata stagione ha allenato anche il Lecco dall'ottobre 2024 al febbraio di quest'anno.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
