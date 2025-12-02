Ufficiale
Latina, Gennaro Volpe nuovo allenatore del club laziale: la nota
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe.
Classe 1981, una vita e una carriera da calciatore terminata nel 2018, Volpe ha avviato sin da subito il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella, ricoprendo i ruoli di responsabile dell’Academy, tecnico dell’Under 17 e della formazione Primavera. Nel 2021 è approdato sulla panchina della prima squadra ligure, conducendola a due stagioni di alto profilo: un 4º posto nel 2021/22 e un 3º posto nel 2022/23, chiuso a quota 79 punti, record assoluto nella storia del club nel Girone B di Serie C. L’allenatore ha firmato un anno di contratto.
