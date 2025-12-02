Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe
Il Latina scioglie le riserve ed è pronto a ufficializzare il nome del successore di Bruno. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoC, la società nerazzurra ha trovato l'accordo con Gennaro Volpe, allenatore che ha guidato con buoni risultati l'Entella prima della parentesi di Lecco. Il trainer di Pozzuoli firmerà un contratto di un anno e mezzo e avrà il compito di risollevare le sorti di un gruppo che, 0-0 con la Salernitana a parte, in quest'ultimo mese ha perso tutte le partite.
