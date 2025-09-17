Ufficiale
Livorno, è addio con l'attaccante Rossetti: ha risolto il proprio contratto
Dopo poco più di un anno e mezzo, in cui ha messo a segno 18 reti in 49 presenze, l’avventura di Simone Rossetti con il Livorno è terminata. Il classe ‘97, protagonista della promozione in Serie C con 12 reti in 31 gare, ha infatti risolto il proprio contratto con i labronici. Questa la nota dei toscani:
"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che Simone Rossetti ha raggiunto un accordo con la società per la risoluzione consensuale del contratto. L'U.S. Livorno augura buona fortuna al ragazzo per il futuro".
