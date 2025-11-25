Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e Juventus

Mike Maignan deve ancora dissipare i dubbi sul suo futuro. Il portiere francese di 30 anni arriva da una serata trionfale e da MVP nel derby contro l'Inter, per aver disinnescato una serie di palle gol ai "cugini" e soprattutto con il secondo rigore stagionale negato (Calhanoglu l'ultimo, Dybala il primo). Eppure in casa Milan resta pericolosamente aperto il discorso sul suo avvenire, perché il 30 giugno 2026 andrà in scadenza e il rinnovo con il club è in stand-by da mesi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il club rossonero aveva trovato un punto d'incontro con il giocatore tra gennaio e febbraio scorso, sulla base di un accordo triennale da 5 milioni all'anno. Questo nonostante una stagione da minimi storici in termini di rendimento per Magic Mike. Poi il dietrofront di Moncada, con qualche passaggio a vuoto nei playoff di Champions League la scorsa annata e la reazione indispettita dell'ex Lilla, così come quella del suo entourage. E il corteggiamento ricevuto dal Chelsea in estate, là dove lo stesso estremo difensore avrebbe voluto sbarcare.

A seguito di un confronto con Max Allegri ha scelto di restare al Milan, ma gli attriti con la dirigenza meneghina sono rimasti gli stessi, spiega il quotidiano piemontese. Tutti però, in primis i suoi compagni di squadra, spingono affinché il rinnovo venga siglato da Maignan, servirà l'intesa di entrambe le parti per renderlo possibile. Nel frattempo la Premier League ha già staccato il numerino per mettersi in coda per un possibile ingaggio a costo zero del portiere titolare della Francia, così come il PSG - il presidente Al-Khelaifi era in tribuna per Inter-Milan - e pure la Juventus.