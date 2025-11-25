Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e Juventus

Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e Juventus TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:00Serie A
Yvonne Alessandro

Mike Maignan deve ancora dissipare i dubbi sul suo futuro. Il portiere francese di 30 anni arriva da una serata trionfale e da MVP nel derby contro l'Inter, per aver disinnescato una serie di palle gol ai "cugini" e soprattutto con il secondo rigore stagionale negato (Calhanoglu l'ultimo, Dybala il primo). Eppure in casa Milan resta pericolosamente aperto il discorso sul suo avvenire, perché il 30 giugno 2026 andrà in scadenza e il rinnovo con il club è in stand-by da mesi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il club rossonero aveva trovato un punto d'incontro con il giocatore tra gennaio e febbraio scorso, sulla base di un accordo triennale da 5 milioni all'anno. Questo nonostante una stagione da minimi storici in termini di rendimento per Magic Mike. Poi il dietrofront di Moncada, con qualche passaggio a vuoto nei playoff di Champions League la scorsa annata e la reazione indispettita dell'ex Lilla, così come quella del suo entourage. E il corteggiamento ricevuto dal Chelsea in estate, là dove lo stesso estremo difensore avrebbe voluto sbarcare.

A seguito di un confronto con Max Allegri ha scelto di restare al Milan, ma gli attriti con la dirigenza meneghina sono rimasti gli stessi, spiega il quotidiano piemontese. Tutti però, in primis i suoi compagni di squadra, spingono affinché il rinnovo venga siglato da Maignan, servirà l'intesa di entrambe le parti per renderlo possibile. Nel frattempo la Premier League ha già staccato il numerino per mettersi in coda per un possibile ingaggio a costo zero del portiere titolare della Francia, così come il PSG - il presidente Al-Khelaifi era in tribuna per Inter-Milan - e pure la Juventus.

Articoli correlati
Fantacalcio: i Player of the Match della 12^ giornata Fantacalcio: i Player of the Match della 12^ giornata
È superMaignan! E il Milan ci riprova: offerta da 5 milioni per avere un nuovo sì... È superMaignan! E il Milan ci riprova: offerta da 5 milioni per avere un nuovo sì
Maignan show nel derby, Corriere della Sera: "E l'Inter pensa allo scippo" Maignan show nel derby, Corriere della Sera: "E l'Inter pensa allo scippo"
Altre notizie Serie A
Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un... Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un bomber
Pizzi: "L'Udinese troverà un Parma galvanizzato. Zaniolo? Ha bisogno di giocare tanto"... Pizzi: "L'Udinese troverà un Parma galvanizzato. Zaniolo? Ha bisogno di giocare tanto"
Dall'Argentina: Nico Paz può tornare al Real a gennaio. Ma la clausola vale solo... Dall'Argentina: Nico Paz può tornare al Real a gennaio. Ma la clausola vale solo in estate
Guidolin applaude il Bologna di Italiano: "Il coraggio si esprime con la pressione... Guidolin applaude il Bologna di Italiano: "Il coraggio si esprime con la pressione alta"
Careca: "Sabato a De Laurentiis ho detto: 'tranquillo presidente, facciamo tre gol'"... Careca: "Sabato a De Laurentiis ho detto: 'tranquillo presidente, facciamo tre gol'"
Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e... Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e Juventus
Capello elogia Allegri: "Ha buona memoria, sta riportando in vita il vecchio Milan"... Capello elogia Allegri: "Ha buona memoria, sta riportando in vita il vecchio Milan"
Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt... TMWOpenda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
2 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
4 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
5 Lazio, spalle al muro per il Costo del Lavoro Allargato: obbligo plusvalenze a gennaio
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Immagine top news n.1 Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.4 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.5 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
Immagine top news n.6 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.7 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Santacroce: "Rivisto un bel Napoli. E ora due esami tra Champions e Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un bomber
Immagine news Serie A n.2 Pizzi: "L'Udinese troverà un Parma galvanizzato. Zaniolo? Ha bisogno di giocare tanto"
Immagine news Serie A n.3 Dall'Argentina: Nico Paz può tornare al Real a gennaio. Ma la clausola vale solo in estate
Immagine news Serie A n.4 Guidolin applaude il Bologna di Italiano: "Il coraggio si esprime con la pressione alta"
Immagine news Serie A n.5 Careca: "Sabato a De Laurentiis ho detto: 'tranquillo presidente, facciamo tre gol'"
Immagine news Serie A n.6 Tra Maignan e il Milan rapporti gelidi, e il rinnovo? Attenzione a Premier, PSG e Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia in crisi nonostante Donadoni. Possibile ritorno di Riccardo Pecini
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: quattro giocatori in vetta. In due sono del Venezia
Immagine news Serie B n.4 Bari, De Laurentiis in arrivo in città. Per adesso nessuna decisione su Magalini e Caserta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: Tiritiello della Virtus Entella sul podio. E al secondo posto
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Monza troppo superiore, rinascita Mantova. Crisi Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo Luchini"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio
Immagine news Serie C n.4 Livorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie C
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: Mastroianni decolla con la Pro Patria e prende la vetta del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, oggi il via agli ottavi di finale. Il programma completo del turno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.5 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…