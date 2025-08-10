Ufficiale
Novara, arriva lo svincolato Leonardo Di Cosmo: accordo biennale con ozione
Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Di Cosmo. Il calciatore firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.
Nato e cresciuto calcisticamente ad Andria, in Puglia, Leonardo fa il suo esordio tra i professionisti in Serie C proprio con la maglia della sua città, non ancora ventenne. Da lì in poi si afferma nella categoria, raggiungendo un totale di quasi 200 presenze, con le maglie di Virtus Entella, Virtus Francavilla e Trento. Con i liguri ottiene una promozione in Serie B, vincendo il Girone A di Serie C nella stagione 2018/19.
