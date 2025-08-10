Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Novara, arriva lo svincolato Leonardo Di Cosmo: accordo biennale con ozione

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
Oggi alle 15:41Serie C
di Luca Bargellini

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Di Cosmo. Il calciatore firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.

Nato e cresciuto calcisticamente ad Andria, in Puglia, Leonardo fa il suo esordio tra i professionisti in Serie C proprio con la maglia della sua città, non ancora ventenne. Da lì in poi si afferma nella categoria, raggiungendo un totale di quasi 200 presenze, con le maglie di Virtus Entella, Virtus Francavilla e Trento. Con i liguri ottiene una promozione in Serie B, vincendo il Girone A di Serie C nella stagione 2018/19.

