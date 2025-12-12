Il Milan vuole più profondità in difesa: oltre a Thiago Silva si ragiona anche di Disasi

La difesa a tre del Milan è ormai un punto fermo: Tomori, Gabbia e Pavlovic rappresentano il blocco intoccabile su cui Allegri ha costruito l’equilibrio della squadra. Tuttavia, con l’apertura del mercato di gennaio, la dirigenza sta valutando la possibilità di aggiungere almeno un altro difensore per ampliare le rotazioni. Al momento, infatti, l’unico vero cambio è De Winter, mentre il giovane Odogu non ha ancora trovato spazio. E una panchina così corta rischia di pesare nei prossimi mesi, soprattutto con gli impegni ravvicinati.

Per questo motivo scrive il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare sta analizzando soluzioni a costi contenuti, nel rispetto delle linee guida del fondo RedBird ma senza rinunciare alla qualità. Uno dei profili tornati in auge è quello di Axel Disasi del Chelsea. Il centrale francese, utilizzato poco in questa prima parte di stagione, potrebbe valutare un trasferimento temporaneo e i buoni rapporti tra i due club potrebbero facilitare la trattativa.

Resta una suggestione anche il nome di Thiago Silva, che sta riflettendo su un’ultima esperienza europea. Ci sono stati contatti con il suo entourage, ma il Milan appare molto prudente: perché l’età avanzata del brasiliano e soprattutto il suo status di titolare garantito rischierebbero di alterare gli equilibri difensivi costruiti finora.