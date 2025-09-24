Ufficiale
Perugia, nuovo innesto in difesa: torna a casa il centrale Tozzuolo
TUTTO mercato WEB
Nei giorni scorsi sembrava vicino il suo trasferimento al Cosenza, ma alla fine il difensore centrale Alessandro Tozzuolo vestirà un’altra maglia in Serie C. Si tratta di quella del Perugia, club in cui è cresciuto e ha esordito fra i grandi prima delle esperienze con Montevarchi e Gubbio. Questa la nota della società umbra a riguardo:
"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.
Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio".
Altre notizie Serie C
TMW RadioDi Donato: "L'Ascoli darà filo da torcere all'Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Le più lette
2 Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile