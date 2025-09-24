Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Perugia, nuovo innesto in difesa: torna a casa il centrale Tozzuolo

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 13:23Serie C
di Tommaso Maschio

Nei giorni scorsi sembrava vicino il suo trasferimento al Cosenza, ma alla fine il difensore centrale Alessandro Tozzuolo vestirà un’altra maglia in Serie C. Si tratta di quella del Perugia, club in cui è cresciuto e ha esordito fra i grandi prima delle esperienze con Montevarchi e Gubbio. Questa la nota della società umbra a riguardo:

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio".

