Serie C, undici cambi in panchina dopo 8 giornate. Il valzer è iniziato

Il valzer delle panchine è già entrato nel vivo in Serie C. Dopo appena otto giornate di campionato sono infatti undici le squadre che hanno cambiato allenatore rispetto alla scelta effettuata in estate. Un dato significativo, soprattutto considerando quanto sia ancora lunga la stagione, e che racconta una prima parte di torneo particolarmente movimentata sul fronte delle guide tecniche.

Il bilancio è distribuito in maniera tutt'altro che uniforme nei tre gironi: sono quattro i cambi nel Girone A, cinque nel Girone B e due nel Girone C. A questi va aggiunto il Perugia, che però rappresenta un caso differente perché Aimo Diana ha sostituito Giovanni Tedesco prima della prima uscita ufficiale della stagione.

Serie C, tre cambi nel Girone A

Nel Girone A sono tre le società che hanno già deciso di intervenire. La prima è stata il Renate il 21 settembre, quando ha interrotto il rapporto con Giacomo Gattuso per affidare la squadra a Simone Banchieri dal giorno successivo. Successivamente è toccato alla Giana Erminio, che il 24 settembre ha esonerato Alessio Gambirasio, affidandosi inizialmente a Matteo Parma ad interim e quindi, dal 29 settembre, a Mario Tacchinardi. Il 28 settembre è saltata la panchina del Novara, con Alessandro Birindelli esonerato e Manuel Iori scelto come nuovo allenatore dal 30 settembre. Infine la scelta delle ultime ore della Folgore Caratese: via Nicola Belmonte, alfiere della prima storica promozione in Serie D del club brianzolo e dentro un tecnico di esperienza come Federico Guidi.

Girone B, qui la panchina scotta tantissimo

È, però, il Girone B a presentare il maggior numero di avvicendamenti: sono già cinque le squadre che hanno cambiato tecnico. Il cambio più recente è quello del Gubbio, che domenica scorsa ha esonerato Domenico Di Carlo richiamando Piero Braglia. Prima degli eugubini erano intervenute Guidonia Montecelio, Pineto, Sambenedettese e Vado. Il Guidonia ha salutato Giovanni Lopez il 22 settembre, sostituendolo dal giorno successivo con Ciro Ginestra. Al Pineto, invece, Enrico Barilari è stato esonerato il 27 settembre, con Alessandro Bruno chiamato a guidare la squadra. La Sambenedettese ha invece interrotto il rapporto con Roberto Boscaglia il 28 settembre, affidando la panchina a Filippo D'Alesio dal giorno seguente. Ancora più articolato il percorso del Vado, dove Matteo Pastorino è stato esonerato il 15 settembre: dopo la parentesi ad interim di Paolo Annoni, dal 22 settembre la guida tecnica è passata a Giacomo Riolfo.

Girone C, due cambi: Casertana e Scafatese

Nel Girone C sono invece due le panchine già saltate. La prima è stata quella della Scafatese, con Giovanni Ferraro esonerato il 2 settembre e Michele Facciolo chiamato inizialmente come traghettatore. L'ultimo cambio in ordine cronologico riguarda invece la Casertana, che il 5 ottobre ha deciso di esonerare Vinicio Espinal, con Roberto Stellone primo indiziato alla successione. Un avvicendamento che porta così a dieci il numero complessivo delle squadre che hanno cambiato allenatore dall'inizio del campionato.