Serie A, i 5 migliori centrocampisti dopo 6 giornate: Milan protagonista con 3 giocatori

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Serie A, i 5 migliori centrocampisti dopo 6 giornate: Milan protagonista con 3 giocatoriFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:38Serie A
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13.10.2026 17:38Serie A
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Diego Moreira si tiene il primo posto nella classifica di rendimento dei migliori centrocampisti di Serie A. Daniel Maldini scavalca Alphadjo Cisse e si prende la piazza d'onore. Adrien Rabiot è la novità, col francese che prende il posto di Assane Diao. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (4)
2. Daniel Maldini (Cagliari) 6.92 (6)
3. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)
4. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
5. Adrien Rabiot (Milan) 6.67 (6)
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