Inter, primo punto in Youth League: 1-1 col Club Brugge. Beffa finale per Bigica
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Ivan Cardia
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13.10.2026 17:32Serie A
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
L’antipasto giovanile di Inter-Club Brugge finisce con un pareggio. Al Konami Centre, le formazioni Primavera delle due squadre impegnate stasera in Champions League pareggiano 1-1 nella seconda giornata di UEFA Youth League.
I ragazzi allenati da Emiliano Bigica sbloccano la gara dopo appena 30 secondi con Carrara. Non riescono però a trovare il raddoppio - nonostante varie occasioni e una traversa colpita da Breda - e nel finale arriva la beffa: Da Silva batte Farronato e firma il definitivo 1-1.
Un po’ di delusione, ma è anche il primo punto in questa edizione della competizione per l’Inter. Prossima sfida contro lo Shakhtar Donetsk, sempre in casa.
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