Il Venezia esonera Stroppa e si affida a Nicola: decisione arrivata a mezzanotte

Cambio della guardia al Venezia: dopo sei sconfitte nelle altrettante giornate di Serie A disputate fino a qui, la società lagunare ha optato per l'esonero di Giovanni Stroppa e ha individuato come nuovo allenatore Davide Nicola, con cui è in contatto e sta lavorando per arrivare alla risoluzione con la Cremonese per poi fargli firmare un accordo fino a giugno, con inclusa opzione per un altro anno.

Come e quando nasce l'idea Nicola

Proviamo adesso a ricostruire come sono andate le ultime ore di casa Venezia, a partire dalla sconfitta di ieri a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta. Attorno alla mezzanotte è arrivata la decisione da parte di proprietà e dirigenza di procedere con l'esonero del mister, con il confronto del board che ha partorito Davide Nicola come prima opzione per prenderne il posto.

Stamani l'ultimo saluto di Stroppa al Venezia

Stamattina, poi, Stroppa si è presentato al centro sportivo del Venezia, dove ha colto l'occasione - oltre che per ritirare le sue cose e svuotare l'ufficio - per dare un ultimo saluto al gruppo da cui prende commiato.