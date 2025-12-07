Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati del sabato: il Livorno vince il derby, pari tra Pro Vercelli e Renate

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

Sono andate in scena oggi diverse gare valide per la 17ª giornata di Serie C. Nel Girone A, il Trento conquista tre punti fondamentali superando il Cittadella per 1-0 grazie al gol in pieno recupero di Capone. Termina in parità invece la sfida fra Pro Vercelli e Renate, con i piemontesi che rispondono alla rete iniziale di Karlsson grazie a Comi, ma con i lombardi furiosi per alcune decisioni arbitrali ritenute determinanti.

Il Girone B registra l’importante vittoria del Livorno, che in rimonta batte l’Arezzo 2-1. I gol di Dionisi e Noce permettono ai toscani di incassare tre punti preziosi, resistendo poi nel finale al rigore trasformato da Pattarello. La Pianese prosegue il suo buon momento superando il Gubbio con una rete di Tirelli, mentre il Bra si mette in evidenza nel match delle 17:30 battendo il Campobasso 2-0 grazie alle firme di La Marca e Sinani, entrambe arrivate nel secondo tempo.

Il sabato del Girone C è caratterizzato da partite intense e ricche di episodi. Il Casarano vede svanire la vittoria in pieno recupero contro il Latina, che agguanta l’1-1 con il gol di Gagliano. Finisce 2-2 sia la sfida tra Siracusa e Foggia, risolta nel finale dal pareggio di Garofalo, sia il match fra Sorrento e Potenza, contrassegnato da continui ribaltamenti di fronte. Il Team Altamura centra un successo prezioso battendo il Giugliano 1-0 con Mogentale, condannando i campani al quarto ko consecutivo.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi:

SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42, Union Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 18, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 8

* una gara in più
* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1

46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37*, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Team Altamura 19*, Cavese 17, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*,Picerno 13

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

