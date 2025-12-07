Serie C, i risultati del sabato: il Livorno vince il derby, pari tra Pro Vercelli e Renate

Sono andate in scena oggi diverse gare valide per la 17ª giornata di Serie C. Nel Girone A, il Trento conquista tre punti fondamentali superando il Cittadella per 1-0 grazie al gol in pieno recupero di Capone. Termina in parità invece la sfida fra Pro Vercelli e Renate, con i piemontesi che rispondono alla rete iniziale di Karlsson grazie a Comi, ma con i lombardi furiosi per alcune decisioni arbitrali ritenute determinanti.

Il Girone B registra l’importante vittoria del Livorno, che in rimonta batte l’Arezzo 2-1. I gol di Dionisi e Noce permettono ai toscani di incassare tre punti preziosi, resistendo poi nel finale al rigore trasformato da Pattarello. La Pianese prosegue il suo buon momento superando il Gubbio con una rete di Tirelli, mentre il Bra si mette in evidenza nel match delle 17:30 battendo il Campobasso 2-0 grazie alle firme di La Marca e Sinani, entrambe arrivate nel secondo tempo.

Il sabato del Girone C è caratterizzato da partite intense e ricche di episodi. Il Casarano vede svanire la vittoria in pieno recupero contro il Latina, che agguanta l’1-1 con il gol di Gagliano. Finisce 2-2 sia la sfida tra Siracusa e Foggia, risolta nel finale dal pareggio di Garofalo, sia il match fra Sorrento e Potenza, contrassegnato da continui ribaltamenti di fronte. Il Team Altamura centra un successo prezioso battendo il Giugliano 1-0 con Mogentale, condannando i campani al quarto ko consecutivo.

Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi:

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Pro Vercelli-Renate 1-1

18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23

Ore 14:30 - Novara-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane

Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42, Union Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Livorno-Arezzo 2-1

39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)

Pianese-Gubbio 1-0

61’ Tirelli

Bra-Campobasso 2-0

53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 18, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 8

* una gara in più

* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Casarano-Latina 1-1

10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)

Siracusa-Foggia 2-2

10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),

Sorrento-Potenza 2-2

38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)

Giugliano-Team Altamura 0-1

46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre

Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23

Ore 14:30 - Salernitana-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana

Ore 17:30 - Cavese-Benevento

Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37*, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Team Altamura 19*, Cavese 17, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*,Picerno 13

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva