Ronaldinho ancora in campo con il Ravenna? "È stato bellissimo, se il pres vuole..."

“È andata benissimo, ho giocato con tanti giovani calciatori. Mi sento molto bene”. Ronaldinho, intercettato dai colleghi di Sky Sport all’uscita dal campo, durante l’intervallo di Ravenna-Forlì, conferma che sarebbe anche voluto rimanere in campo un altro po’: “È vero. È passato tutto troppo veloce. Il calcio è così, è sempre stato così per me”.

È stata l’ultima, o tornerai?

“Non lo so, adesso, se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel’ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono”.

La cosa più bella di questi giorni a Ravenna?

“Tornare a giocare, vivere i momenti nello spogliatoio. È tutto bello, il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita”.

Nel calcio di oggi manca un po’ della tua allegria?

“No, ci sono tanti calciatori che hanno la mia stessa maniera di giocare. Il calcio è così, tante volte le cose non vanno bene, per noi brasiliani o per noi italiani. Il calcio è così, adesso aspettiamo che sia l’Italia sia il Brasile possano tornare a vincere il Mondiale e fare un bel calcio”.

Oggi quanto ti è piaciuto?

“È stato tutto bellissimo, vedere tanti giocatori giovani che sono cresciuti vedendomi giocare: è stato bello giocare insieme a loro”.