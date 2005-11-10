Palermo, Mazzitelli si prepara allo stop: "A gennaio voglio farmi trovare pronto"

Dopo aver trovato spazio nelle ultime settimane, Luca Mazzitelli dovrà nuovamente fermarsi. Una situazione particolare quella che sta vivendo il centrocampista del Palermo, legata non a questioni tecniche o fisiche, ma al regolamento della lista degli over della Serie B. Il prossimo rientro di Gabriel Strefezza, infatti, comporterà una nuova modifica nell'elenco dei calciatori a disposizione di Filippo Inzaghi: proprio Mazzitelli, inserito in precedenza al posto dell'esterno brasiliano, dovrà lasciargli nuovamente spazio.

Un avvicendamento che il centrocampista ha commentato in un'intervista concessa a La Repubblica: "Non mi era mai capitata una situazione del genere. Non è facile cambiare approccio ogni volta: prima fuori, poi dentro, poi fuori, però la cosa positiva è che ho avuto l'opportunità di giocare", ha spiegato Mazzitelli, senza nascondere il proprio rammarico per quanto accadrà nelle prossime settimane: «Avrei preferito restare fra i disponibili, ma le regole sono queste».

Il centrocampista non intende però perdere il ritmo e il contatto con la squadra. L'obiettivo è continuare a lavorare quotidianamente, restando coinvolto nelle dinamiche del gruppo e facendosi trovare pronto quando arriverà nuovamente il momento di scendere in campo. "Voglio arrivare all'8 gennaio, quando ci sarà la prima partita in cui potrei tornare disponibile, facendomi trovare pronto. Poi toccherà a me cercare di dare una mano nella seconda parte di campionato", ha aggiunto.

Nel corso dell'intervista, Mazzitelli ha parlato anche del rapporto professionale con Inzaghi, spendendo parole importanti per il suo allenatore. "È uno di quei campioni che ha fatto la storia del nostro calcio. Quando lavori con una persona così hai sempre la possibilità di imparare, dietro le grandi carriere ci sono sempre grandi uomini", ha dichiarato.

Il giudizio sul tecnico è altrettanto positivo: "Da allenatore sta dimostrando il suo valore, ha già vinto campionati, siamo in buone mani". Parole che testimoniano la fiducia del centrocampista nel progetto rosanero, in attesa di poter tornare a dare il proprio contributo sul campo.