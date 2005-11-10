Ronaldinho lascia il campo a fine primo tempo. È entrato nell'azione dell'1-0 Ravenna

Finisce dopo un tempo la partita di Ronaldinho nella storica giornata del suo ritorno in campo a 11 anni di distanza da quando aveva appeso le scarpette al chiodo, all'età di 46.

È entrato nell'azione del gol

L'asso brasiliano ha iniziato tra i titolari la partita contro il Forlì delle ore 17:30, entrando anche nell'azione del gol di Donati che fin qui sta decidendo la partita (all'intervallo il punteggio è di 1-0 per i padroni di casa) con la sponda che ha avviato la trama offensiva. L'uscita dal campo di Dinho è stata preannunciata ai tifosi del Benelli dallo speaker dello stadio, con il brasiliano che ha stretto la mano a compagni di squadra e avversari, oltre che ai vari ospiti d'onore, al duplice fischio dell'arbitro.