Ronaldinho lascia il campo a fine primo tempo. È entrato nell'azione dell'1-0 Ravenna
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:21Serie C
autore Dimitri Conti
15.11.2026 18:21Serie C
Si conclude dopo 45 minuti la partita del ritorno in campo dell'asso brasiliano, che all'intervallo contro il Forlì viene sostituito.
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Finisce dopo un tempo la partita di Ronaldinho nella storica giornata del suo ritorno in campo a 11 anni di distanza da quando aveva appeso le scarpette al chiodo, all'età di 46.
È entrato nell'azione del gol
L'asso brasiliano ha iniziato tra i titolari la partita contro il Forlì delle ore 17:30, entrando anche nell'azione del gol di Donati che fin qui sta decidendo la partita (all'intervallo il punteggio è di 1-0 per i padroni di casa) con la sponda che ha avviato la trama offensiva. L'uscita dal campo di Dinho è stata preannunciata ai tifosi del Benelli dallo speaker dello stadio, con il brasiliano che ha stretto la mano a compagni di squadra e avversari, oltre che ai vari ospiti d'onore, al duplice fischio dell'arbitro.
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