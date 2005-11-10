La pagella di Ronaldinho, il ritorno in campo è una festa: 45' e lo zampino nel gol del Ravenna

Quarantacinque minuti. Ecco quanto dura il ritorno al calcio giocato, a undici anni dall'addio, di Ronaldinho con la maglia del Ravenna nel sentito derby contro il Forlì.

Per il numero dieci brasiliano una prestazione tutto sommato positiva. La tenuta fisica è quella che è ma il talento è ancora quello dei tempi d'oro. Lo si capisce dalla qualità dei palloni messi in area in occasione dei due calci d'angolo battuti nel corso della prima frazione e dalla ricerca del dialogo con i compagni d'attacco. Un paio d'imbucate hanno fatto intravedere il giocatore che in tanti ricordiamo.

Poi la perla che impreziosisce la serata. C'è infatti il suo zampino nell'azione ravennate che porta al gol di Giulio Donati al 36'. Un'azione che vede i giallorossi muovere il pallone dalla sinistra alla destra del campo, con Ronaldinho che, spalle alla porta, dal limite dell'area protegge il pallone dalla retroguardia del Forlì servendolo per l'inserimento di Lonardi che poi allarga verso Donati che dal limite sfodera un tiro che finisce alla destra di Martelli.

Quarantacinque minuti. Qualche buona giocata che ricorda il campione che è stato. Ronaldinho è tornato in campo nel modo migliore possibile. A Ravenna basta questo per far partire la festa per il brasiliano.