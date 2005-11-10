Serie C, 14ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Avanti il Ravenna di Ronaldinho

Sono appena terminati i primi tempi delle sei gare valide per la 14ª giornata di Serie C iniziate alle ore 17:30. Da segnalare nel Girone A il vantaggio della Juventus Next Gen contro il Trevi, nel Girone B quello del Ravenna di Ronaldinho sul Forlì e nel Girone C il 2-0 con il quale il Cosenza è andato all'intervallo contro la Casartana. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

In corso

Cittadella-Folgore Caratese 0-1

45+5' rig. Vacca

Juventus Next Gen-Treviso 1-0

15' Konate

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2

66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)

Pescara-Sambenedettese 3-1

7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)

Spezia-Vado 3-0

40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito

In corso

Ravenna-Forlì 1-0

36' Donati

Lunedì 16 novembre

Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Cavese-Crotone 1-0

49' Fusco

Potenza-Scafatese 4-0

1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro

Salernitana-Catania 1-0

57' Achik

In corso

Barletta-Altamura 0-0

Cosenza-Casertana 2-0

7' Energe, 28' Cimino

Lunedì 16 novembre

Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23