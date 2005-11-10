Alfredo Donnarumma dice addio al calcio giocato: “Devo lasciarti andare”

Dopo 22 anni di calcio, Alfredo Donnarumma ha deciso di fermarsi: l’attaccante, nato a Torre Annunziata il 30 novembre 1990, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato con un lungo post su Instagram, scritto come una lettera al pallone. “Oggi, all’età di 36 anni, devo lasciarti andare e credo sia giusto così, perché tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine”, ha scritto, ricordando il sogno di bambino e gli inizi su campi di terra battuta.

Il messaggio d’addio

Nel post Donnarumma ripercorre anche il momento più difficile, un problema al ginocchio a 16 anni che avrebbe potuto fermarlo e che invece lo ha spinto a ripartire: “cadere e rialzarsi, sempre”, ha definito il suo motto. Poi guarda al futuro: “ci sarà un nuovo obiettivo”, annuncia, con l’intenzione di “ridare tutto quello che ho avuto io, e anche di più, ai ragazzi che vogliono fare questo meraviglioso sport”. Tra i ringraziamenti, oltre a tifosi e compagni, cita tutte le società in cui ha giocato: Catania, Gubbio, Lanciano, Como, Cittadella, Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia, Ternana, Catanzaro e Lumezzane.

Questo il messaggio di Alfredo Donnarumma:

"Caro amico mio,

sono passati 22 anni dal nostro primo incontro ed è stato subito amore. Non passava un giorno in cui non stavamo insieme e io tornavo a casa sempre con il sorriso e con l’amore che cresceva giorno dopo giorno.

Poteva esserci il sole, la pioggia, la neve, ma a me bastava averti vicino e niente ci poteva fermare. La sera, tornando a casa, avevo un solo desiderio: ritornare con te a giocare. Tutto questo l’abbiamo fatto dall’età di 4 anni, e man mano che passava il tempo questo desiderio aumentava ogni giorno per poi diventare sogno... il sogno di diventare un calciatore professionista.

Si è passati da campi in terra battuta, da campi che non avevano il minimo indispensabile, ma per noi non era un limite; anzi, era un qualcosa da cui prendere forza e raggiungere il “sogno”. Non è passato un giorno in cui non abbia dato tutto me stesso: sacrifici, rinunce, lontananza dalla famiglia e dagli amici. Eppure non mi è mai pesato, perché non volevo altro che averti tra i miei piedi e raggiungere con te il “sogno” della mia vita.

“A 16 anni arriva il mio più grande ostacolo: un problema al ginocchio che avrebbe potuto farmi smettere di fare la cosa che amavo di più. Ma, come ho sempre fatto, ho pensato che niente e nessuno potesse strapparmi via tutto questo. Delusione e amarezza hanno lasciato subito spazio alla forza di volontà, al lavoro e al sacrificio, per ripartire più forte di prima. È stato questo il motto della mia vita: cadere e rialzarsi, sempre.”

Che dire oggi? Quel ragazzo parte di una realtà difficile – a cui devo tutto perché mi ha reso quello che sono oggi – è riuscito a realizzare il suo sogno: quello di diventare calciatore professionista e di giocare in Serie A.

Posso solo dire che, amico mio, mi hai dato così tanto che hai reso una parte della mia vita un bellissimo viaggio. Oggi, all’età di 36 anni, devo lasciarti andare e credo sia giusto così, perché tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine. Ad oggi ti lascio come calciatore, ma spero di ridare tutto quello che ho avuto io, e anche di più, ai ragazzi che vogliono fare questo meraviglioso sport.

Come posso non ringraziare tutte le società, allenatori e direttori che hanno reso possibile tutto ciò: Catania, Gubbio, Lanciano, Como, Cittadella, Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia, Ternana, Catanzaro e Lumezzane. Ed infine la parte più importante: i tifosi, coloro che dopo ogni mio gol esultavano e mi davano quella carica per superare ogni mio limite. Un grazie va ai miei compagni di squadra, che porterò nel mio cuore per tutta la vita. Oggi termina un percorso, ma come ho sempre fatto nella mia vita, Da domani ci sarà un nuovo obiettivo e con l’amore, la passione e il sacrificio cercherò di raggiungerlo”