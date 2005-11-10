Mancini sul futuro di Shpendi: “La priorità è il bene del Cesena”

Andrea Mancini, direttore sportivo del Cesena ha fatto il punto della stagione bianconera dopo 11 turni di Serie B in un’intervista a Corriere Romagna, soffermandosi sul futuro di Cristian Shpendi, sul rapporto con l’allenatore Alessandro Diamanti e sull’obiettivo da centrare.

Il bilancio e l’obiettivo

Il giudizio sul cammino del Cesena è positivo, ma accompagnato da un avvertimento: “non dobbiamo commettere un errore: cullarci e fermarci ai risultati”. Mancini sottolinea di aver visto, ogni settimana, “una squadra in crescita”, nonostante il ricambio di giocatori, allenatore, staff e direttore sportivo. Il traguardo è dichiarato: “Alla ripresa del campionato dovremo continuare così, perché l’obiettivo è conquistare 41-42 punti il prima possibile”.

Sul profilo della rosa il ds è netto: “In Serie B, a meno che tu non sia il Palermo, devi avere una squadra giovane e allenabile e noi lo siamo”.

Shpendi tra rinnovo e mercato

Il tema più caldo riguarda Shpendi. Il confronto sul prolungamento del contratto va avanti dall’inizio di settembre e, spiega Mancini, andrà affrontato nelle prossime settimane con i procuratori del giocatore e con Sandro Mencucci. Il ds non si sbilancia sui dettagli, ma chiarisce la posizione del club: “Cristian è il nostro presente e avrei piacere che fosse anche il nostro futuro. Vedremo...”.

Con la finestra invernale ormai vicina, Mancini precisa che finora non ci sono state chiamate per l’attaccante: “Al momento nessuno mi ha telefonato”. Poi aggiunge: “Sappiamo tutti che sta facendo bene e non sarebbe normale che qualcuno non venisse a bussare”. La linea resta una: “assieme a Cristian valuteremo la soluzione migliore” e “la priorità è il bene del Cesena”.

Diamanti, la scelta di cui andare più fiero

Alla domanda sulla decisione di cui è più orgoglioso, Mancini non ha dubbi: “Alessandro Diamanti”. Il ds descrive un rapporto basato su “condivisione, confronto e fiducia” e rilancia sull’allenatore: “Alino è un predestinato”.