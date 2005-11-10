Non solo il Como, su Camello del Rayo Vallecano c'è anche il Napoli. Ma dipende da Lucca

Il Napoli potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate da Lorenzo Lucca. L'ex attaccante dell'Udinese non è riuscito finora a convincere e anche il rapporto con la tifoseria sembra essersi deteriorato. Una cessione nella sessione invernale rappresenterebbe una possibile soluzione, sebbene trovare una sistemazione non sia semplice. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe quindi valutando alcune alternative, tra cui Sergio Camello, centravanti del Rayo Vallecano con il contratto in scadenza a giugno.

Napoli, Camello piace anche al Como: Fabregas lo ha segnalato a Ludi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull'attaccante spagnolo sarebbe forte anche l'interesse del Como. Il direttore sportivo Carlalberto Ludi avrebbe inserito Camello tra gli obiettivi di mercato, anche su indicazione di Cesc Fabregas, già decisivo nel suggerire l'acquisto di Douvikas due stagioni fa. Resta però da capire se i lombardi decideranno di affondare il colpo, considerando la presenza in rosa dello stesso Douvikas e di Moise Kean nel ruolo di centravanti.

Camello, le caratteristiche e il possibile incastro con Lucca

Camello è un attaccante particolarmente abile nell'attaccare la profondità, con movimenti che ricordano proprio quelli di Douvikas. Un profilo che potrebbe offrire al Napoli caratteristiche differenti rispetto a Lucca. L'eventuale accelerazione degli azzurri, tuttavia, dipenderà soprattutto dal futuro dell'ex Udinese: una sua partenza a gennaio potrebbe aprire la strada all'arrivo di un nuovo centravanti, con Camello tra i nomi da monitorare.