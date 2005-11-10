Ravenna, iniziata la rifinitura. Ronaldinho in campo. Torello con la squadra

È iniziata da circa 30' la rifinitura del Ravenna in vista del derby di domani contro il Forlì.

Sul campo del 'Benelli', assieme al resto della squadra di Andrea Mandorlini c'è anche Ronaldinho, atteso protagonista della gara di domani. Il brasiliano, dopo un breve colloquio col tecnico, stando a quanto riportato da LaCasadiC ha iniziato l'allenamento prendendo parte al torello con il resto della squadra.

L'appuntamento di domani

Una volta terminata la seduta l'ex di PSG, Barcellona e Milan dovrebbe far ritorno nell'albergo dove alloggerà per questa sua parentesi romagnola, in vista del match di domani. L'appuntamento in campo sarà, infine, alle 17:30, in diretta su Sky Sport; live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il ritorno arriva a undici anni dall’ultima partita ufficiale e l’attenzione è internazionale: alla sede del club sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.