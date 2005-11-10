Milan, Cardinale: "La Serie A cambi per tornare al vertice. Stadio? Risultato enorme"

Il futuro del Milan passa da un nuovo modello di sviluppo economico, destinato nelle intenzioni della proprietà a rappresentare un riferimento anche per il calcio italiano. Gerry Cardinale, all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment, ha illustrato la propria strategia per aumentare i ricavi e rendere il club più competitivo. Un progetto nel quale assume particolare importanza anche la realizzazione del nuovo stadio insieme all'Inter, considerata dal proprietario rossonero una tappa fondamentale del percorso avviato con l'acquisizione della società.

Cardinale: "La Serie A non tornerà al vertice vendendo i propri diritti"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha spiegato perché ritiene necessario un cambiamento nella gestione economica del campionato: "Secondo me non sarebbe stato un buon affare vendere il 30% dei propri diritti commerciali internazionali quando è arrivata l’offerta di JP Morgan. Non è così che la Serie A può tornare al vertice in Europa". Il proprietario del Milan ha poi indicato la strada da seguire: "Bisogna farlo attraverso la pianificazione aziendale e creando tutte le opportunità per creare nuovi ricavi. Come faremo noi con Milan Sports & Entertainment".

Cardinale sul nuovo stadio e sull'innovazione: "Non tutti ci seguiranno"

Particolare soddisfazione per il progetto del nuovo impianto: "Saremo i primi a realizzare (assieme all’Inter, ndr) uno stadio dal 2011 e questo è un risultato enorme. Ho cominciato a lavorarci da quando ho comprato il Milan e finalmente è arrivato... il momento giusto". Alla domanda sulla possibilità che altre società seguano il suo esempio, Cardinale ha risposto: "No. Alcuni magari lo faranno, altri no. Noi sappiamo di cosa c’è bisogno per innovare e cambiare. Per non continuare a mettere in pratica la definizione di follia di Einstein, secondo cui tutti vogliono un risultato diverso, ma non vogliono fare nulla di diverso per ottenerlo".