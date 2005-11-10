Verona, messaggio di Baroni: "Qualcuno rimasto controvoglia? Ci sta, ma non si vive di scorciatoie"

"Se qualcuno non ha preso bene di essere rimasto? Ci sta. Io nelle difficoltà vedo grandi opportunità, e cerco di trasferirlo a tutti, anche a chi si aspettava di giocare ancora in A. Non si vive di scorciatoie: una strada più lunga e difficile è quella che dà più soddisfazioni": così l'allenatore del Verona, Marco Baroni, in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Dopo un inizio di alti e bassi il Verona ha raccolto cinque risultati utili consecutivi che permettono di essere attualmente nel gruppo delle squadre in zona playoff. Il tecnico gialloblu è tornato a parlare della scelta fatta di scendere di categoria per riabbracciare una piazza che ama: "Cosa ha di speciale Verona? È un legame forte, ci sono tornato a prescindere dalla categoria. Conta come si vive e lo qui ho sempre vissuto bene, anche se adesso sto a Peschiera per stare vicino al centro d'allenamento", ha detto.

Baroni poi non usa giri di parole nemmeno per descrivere il Verona che ha trovato dopo un'annata disastrosa, che ha portato alla retrocessione in B: "La squadra nel ritorno aveva raccolto solo 8 punti e quindi certe scorie sono rimaste. Ma Sogliano ha una carica rigenerativa naturale, non ti spaventa nemmeno lui davanti alle difficoltà".