FIGC, ora è ufficiale: ammesse le candidature di Malagò e Galliani alla presidenza

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo. La Federcalcio ha ufficializzato l'ammissione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, che si contenderanno la guida del calcio italiano nell'Assemblea Elettiva in programma lunedì 14 dicembre presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Entrambi hanno depositato la documentazione e i rispettivi programmi entro il termine previsto dal regolamento, fissato a quaranta giorni dall'assemblea. La prima convocazione è prevista alle 8.30, mentre la seconda è fissata alle 11.

FIGC, Malagò sostenuto dalla Serie A. Galliani dai rappresentanti di Atleti e Tecnici

Le due candidature presentano basi di sostegno differenti: Malagò è stato indicato dai delegati delle società di Serie A, mentre Galliani ha raccolto le sottoscrizioni dei delegati di Atleti e Tecnici. La FIGC ha inoltre ammesso le candidature per il rinnovo del Consiglio federale. Tra i nomi più conosciuti figurano Giorgio Chiellini, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani per la Serie A, oltre a Sara Gama, Davide Biondini e Giancarlo Camolese nelle rispettive componenti.

FIGC, il comunicato ufficiale con tutte le candidature ammesse

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio – in ordine di presentazione - di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici.

Sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione - le seguenti candidature a consigliere federale:

In rappresentanza della Lega Calcio Serie A

Giorgio Chiellini

Stefano Campoccia

Giuseppe Marotta

Claudio Lotito

Saverio Sticchi Damiani

In rappresentanza della LNP Serie B

Antonio Gozzi

In rappresentanza della Lega Pro

Giulio Gallazzi

In rappresentanza della L.N.D.

Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale

Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale

Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord

Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro

Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud

In rappresentanza degli Atleti

Sara Gama - Atleti Professionisti

Davide Biondini - Atleti Professionisti

Valerio Bernardi - Atleti Dilettanti

Umberto Calcagno - Atleti Dilettanti

In rappresentanza dei Tecnici

Giancarlo Camolese - Tecnici Professionisti

Fabio Lozzi - Tecnici Dilettanti

Silvia Citta - Tecnici Dilettanti