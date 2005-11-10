Come svolta il calcio italiano? Falsini: "Un progetto tecnico rigorosamente individuale per tutti"

Gianluca Falsini, allenatore del Como, a TUTTOmercatoWEB.com parla così della crisi del calcio italiano e i come, a suo parere, si potrebbe aiutare i giovani ad imporsi anche in Serie A dopo la Primavera: "Bisogna avere un progetto tecnico rigorosamente individuale per ogni ragazzo. Lontani, Palma e Liberali sono delle eccezioni, non la regola. Faccio un esempio con due nostri ragazzi: Liberali e Papaccioli. Dopo il gol in Champions League, a Papaccioli fecero l'intervista e poco dopo anche a Liberali, e lui rispose da adulto: "Sono contento per lui, era la prima volta che giocava, gli ho fatto l'assist...". Eppure Liberali ha un anno in più rispetto a Papaccioli... ma un percorso completamente diverso: ha fatto la Serie C col Milan, poi sei mesi da titolare in Serie B a Catanzaro e poi è andato al Como, perché è un talento purissimo. Ogni giovane ha i suoi tempi e le sue tappe. I 2007 che giocano oggi in Primavera, se hanno avuto un anno di stop per infortunio come è capitato ad altri, fanno bene a restare sei mesi, ma già a gennaio dovrebbero andare a misurarsi con i grandi, magari in Serie C o in Serie D. Le seconde squadre sono fondamentali, ma serve anche un progetto, un programma su misura: l'intensità delle partite che vedo in Youth League è molto vicina al calcio dei grandi. Tenere un ragazzo in Primavera solo per vincere lo scudetto giovanile significa bruciargli un anno di maturazione calcistica".

L'importanza della Youth League: "La Youth League è un'esperienza incredibilmente formativa. Giochi contro formazioni e atleti individualmente superiori alla media del campionato Primavera 1, che è già un ottimo torneo. Si confronta con una qualità vicinissima a quella della prima squadra. Senza contare la grande fortuna che abbiamo avuto quest'anno, grazie alla lungimiranza di Cesc Fabregas, che ha dato fiducia in Champions League a un nostro ragazzo come Papaccioli, che è andato pure a segnare. Quando affronti club come Lipsia, Lens, Manchester United o Feyenoord, ti rendi conto che il livello è completamente diverso rispetto alla Primavera 1. È un acceleratore di miglioramento straordinario".