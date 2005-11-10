Avellino, il sindaco Pizza a D’Agostino: “Non accettiamo ricatti, non subiamo pressioni”

Botta e risposta a distanza sul futuro dello stadio dell’Avellino. Il sindaco Nello Pizza ha risposto con toni duri alla conferenza stampa in cui il presidente biancoverde Angelo D’Agostino ha presentato il progetto del nuovo Partenio-Lombardi, un impianto UEFA 4 da 21mila posti. Il primo cittadino ha respinto le accuse e ha annunciato che il Comune illustrerà alla città la propria posizione definitiva entro due settimane.

Le ragioni dell’assenza e il no ai ricatti

Pizza chiarisce di non aver partecipato alla presentazione “per ragioni di doverosa imparzialità istituzionale”: “Parliamo di un bene pubblico - si legge su TuttoAvellino -, di soldi pubblici e la mia partecipazione ad una iniziativa volta alla presentazione del progetto di una delle parti interessate sarebbe stata sbagliata ed irrispettosa”. Poi la risposta ai toni usati dal presidente del club: il sindaco parla di “le minacce e i ricatti che non c’intimidiscono” e ribadisce: “Noi non accettiamo ricatti, non subiamo pressioni, non ci pieghiamo a diktat”.

Il sindaco rivendica la correttezza dell’amministrazione e rimanda al mittente l’accusa di strumentalizzazione: “sono ormai otto anni che si fa campagna elettorale sullo stadio senza che si sia arrivato a un risultato concreto”. Per Pizza, inoltre, “non esiste e non è mai esistita alcuna contrapposizione tra il Comune e l’U.S. Avellino”.

Risorse e tempi: la posizione del Comune

Sul merito dell’opera il sindaco frena: “La realizzazione di uno stadio è un’operazione finanziaria rilevante e complessa”. L’avvio di una conferenza di servizi, aggiunge, “non garantisce la copertura finanziaria dell’opera e non ne determina automaticamente la realizzazione”. E ancora: “I tempi li detta il pubblico, li detta la legge, li dettano le procedure”.

Pizza spiega che sono in corso “approfondimenti giuridici, tecnici, amministrativi ed economico-finanziari” e che nella prossima settimana, “tutt’al più in quella successiva”, il Comune sarà pronto a illustrare “le risultanze del lavoro svolto e la posizione definitiva del Comune”.

Il ruolo della Regione Campania

Il sindaco ricorda che “il Comune non dispone di risorse proprie per un investimento di tale portata” e per questo definisce il confronto con la Regione Campania “fondamentale, anzi indispensabile”. Pizza cita le recenti parole del “Presidente Fico”, che “ha confermato la volontà di finanziare il nuovo Stadio Partenio Lombardi sulla scorta del Documento di Indirizzo alla progettazione approvato dal Consiglio comunale”. Il traguardo comune, conclude, è “dotare Avellino di uno stadio moderno, funzionale e all’altezza delle aspettative della città, della provincia e dei suoi tifosi”.