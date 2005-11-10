Ravenna, fra pochi minuti Ronaldinho in campo per la rifinitura. Domani il derby

Ieri è stato il giorno del suo ritorno in Italia, con tanto di accoglienza all'aeroporto di Forlì da parte del presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani. Oggi, invece, per Ronaldinho è il giorno della rifinitura.

Il programma odierno

Il fenomeno brasiliano fra pochi minuti sosterrà il suo primo e unico allenamento con la formazione di Andrea Mandorlini sul prato del 'Benelli' assieme al resto del collettivo in vista del derby contro il Forlì.

L'appuntamento di domani

Una volta terminata la seduta l'ex di PSG, Barcellona e Milan dovrebbe far ritorno nell'albergo dove alloggerà per questa sua parentesi romagnola, in vista del match di domani. L'appuntamento in campo sarà, infine, alle 17:30, in diretta su Sky Sport; live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il ritorno arriva a undici anni dall’ultima partita ufficiale e l’attenzione è internazionale: alla sede del club sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.