Spezia, Repole via Intagram: "Un sogno, amo competere e vincere"

Il primo messaggio ai tifosi dello Spezia è arrivato attraverso Instagram. A poche ore dall'annuncio dell'accordo per l'acquisizione della maggioranza del club ligure, Mike Repole ha affidato ai social le proprie sensazioni per l'inizio della nuova avventura.

IL MESSAGGIO INTEGRALE DI MIKE REPOLE

"Sono entusiasta di annunciare che sono diventato azionista di maggioranza dello Spezia Calcio - scrive il manager italo-americano -, in collaborazione con l'attuale proprietario Tom Roberts!

Per un first-generation kid cresciuto a New York, figlio di genitori immigrati e con orgogliose radici italiane, questo è un sogno che diventa realtà. Seguo il calcio italiano da anni, dalla Serie A alla Serie B fino alla Serie C. Entrare oggi a far parte di un club fondato nel 1906, che festeggia 120 anni di storia, è un onore incredibile. È un pezzo di storia italiana!

Ho visitato l'Italia molte volte e amo la Liguria e la Riviera italiana. Diventare parte di questa comunità, insieme ai tifosi dello Spezia, appassionati, leali e grandi lavoratori, rende tutto ancora più speciale.

Ai tifosi dello Spezia voglio dire una cosa: nessuno ama competere e vincere più di me! La dirigenza, gli allenatori e i giocatori stanno facendo un lavoro straordinario e sono entusiasta di poter contribuire a consolidare questi successi, in questa stagione e negli anni a venire".