Non solo Ronaldinho, al 'Benelli' per Ravenna-Forlì anche Dida e Serginho

Domani al 'Benelli' per il derby Ravenna-Forlì, Ronaldinho non sarà l'unico brasiliano ex Milan ad essere presente.

Sugli spalti dell'impianto romagnolo, stando a quanto riportato da SkySport, saranno presenti anche Dida e Serginho, che hanno vissuto lo spogliatoio di Milanello nei primi anni del nuovo millennio.

GLI INCROCI FRA I BRASILIANI

Ronaldinho e Dida, ad esempio, hanno giocato insieme al Milan nelle stagioni 2008/09 e 2009/10, mentre il 10 e Serginho si sono solo sfiorati in rossonero in quanto il primo è arrivato nel luglio 2008 mentre il secondo ha appeso le scarpette al chiodo appena due mesi prima. I due si sono comunque incrociato con la maglia del Brasile in cinque occasioni, con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio e 23 gol fatti.

Tutto questo senza dimenticare un dettaglio: l'attuale vicepresidente del Milan è Ariedo Braida, ovvero una delle colonne portanti della dirigenza del Milan targato Silvio Berlusconi.