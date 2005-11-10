Coppa Italia Serie C, al via gli ottavi di finale. Spezia-Livorno e Brescia-Cittadella i big match
Tommaso Maschio
La Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia entra nel vivo: il 27 e il 28 ottobre si disputeranno le partite valide per gli ottavi di finale della competizione. Le sedici squadre in corsa si affronteranno in gara unica, con i rigori che decideranno la qualificazione in caso di parità al termine dei novanta minuti. Tutti i match saranno in diretta sui canali SkySport e in streaming su NOW, Spezia-Livorno su RaiSport.
Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia
Martedì 27 ottobre
Potenza-Bari ore 20:30, SkySport Max e SkySport252
Altamura-Gubbio ore 20:30, SkySport254
Savoia-Sorrento ore 21, SkySport253
Mercoledì 28 ottobre
Desenzano-Dolomiti Bellunesi ore 18, SkySport255
Spezia-Livorno ore 18, SkySport253 e RaiSport
Union Brescia-Cittadella ore 20:30, SkySport Uno e SkySport253
Carpi-Ravenna ore 20:30, SkySport254
Campobasso-Latina ore 20:30, SkySport255