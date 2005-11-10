Salernitana con le ossa rotte, Faggiano: "Sembrava giocassimo 22 contro 0, un marasma"

La pesante sconfitta per 3-0 sul campo dell'AZ Picerno fa esplodere la rabbia in casa Salernitana. Al termine della gara il direttore sportivo Daniele Faggiano si è presentato in conferenza stampa con parole durissime nei confronti della squadra, assumendosi anche le proprie responsabilità per il momento negativo: "Abbiamo meritato di non chiamarci Salernitana", ha dichiarato il dirigente, definendo la prestazione "piatta" e sottolineando come il Picerno abbia dimostrato di avere molta più fame e determinazione. "Oggi sembrava 22 contro 0. La Salernitana ha giocato appena cinque minuti", ha aggiunto.

Faggiano ha annunciato un cambio di rotta immediato nella gestione del gruppo. Da domani la squadra sosterrà doppie sedute di allenamento quotidiane e il direttore sportivo avrà un ruolo ancora più incisivo all'interno dello spogliatoio. Tra le possibili novità anche il divieto di utilizzare i telefoni cellulari al campo d'allenamento, con l'obiettivo di aumentare concentrazione e senso di appartenenza.

Il dirigente non ha escluso decisioni importanti nelle prossime ore, pur evitando di individuare nell'allenatore l'unico responsabile della situazione. "Se bastasse cambiare il tecnico ti direi che hai ragione, ma oggi ho visto un marasma. Qualcosa si deve fare", ha affermato. Infine Faggiano ha difeso il presidente Danilo Iervolino, invitando a non puntare il dito contro chi continua a sostenere economicamente il club: "Può mandarci via tutti, ma non lui. Oggi meritiamo tutti zero in pagella".