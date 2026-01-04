TMW Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa

Salernitana vicina al cambio in panchina. Dopo le vittorie contro Picerno e Foggia, i granata oggi hanno perso per 3-1 contro il Siracusa. Una sconfitta per nulla digerita dalla dirigenza, che sembra ormai essere orientata verso l'esonero del tecnico Giuseppe Raffaele. Stando a quello che ha raccolto TMW, il mister già da tempo era sotto osservazione e quindi era abbastanza evidente come il primo passo falso potesse rivelarsi per lui fatale.

Da capire quindi se il club di Salerno intenderà prendersi almeno una notte per riflettere meglio sul da farsi oppure se l'ufficialità dell'esonero arriverà gia nel corso della serata.