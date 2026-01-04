TMW
Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
TUTTO mercato WEB
Salernitana vicina al cambio in panchina. Dopo le vittorie contro Picerno e Foggia, i granata oggi hanno perso per 3-1 contro il Siracusa. Una sconfitta per nulla digerita dalla dirigenza, che sembra ormai essere orientata verso l'esonero del tecnico Giuseppe Raffaele. Stando a quello che ha raccolto TMW, il mister già da tempo era sotto osservazione e quindi era abbastanza evidente come il primo passo falso potesse rivelarsi per lui fatale.
Da capire quindi se il club di Salerno intenderà prendersi almeno una notte per riflettere meglio sul da farsi oppure se l'ufficialità dell'esonero arriverà gia nel corso della serata.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia