TMW Salernitana, la posizione di Raffaele è ora in stand by. Si gioca tutto con il Cosenza

Proprio ieri, dopo il pesantissimo ko contro il Siracusa, abbiamo parlato del possibile esonero di mister Giuseppe Raffaele dalla Salernitana, con il club che si era però preso una nottata per riflettere ulteriormente sulla posizione del tecnico. La notte, però, come si dice, ha portato consiglio, e per il momento l'allenatore - con il suo vice - è rimasto alla guida della formazione campana anche se, come sempre raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si giocherà tutto lunedì prossimo, nella sfida della 21ª giornata del Girone C di Serie C. Sfida non delle più semplici, l'avversario di turno sarà il Cosenza.

Cosenza che è reduce dal ko serale contro il Monopoli (CLICCA QUI per i risultati del turno completo), e che dista comunque solo due punti dai campani: l'occasione per gli uomini di mister Buscè è ghiotta, ma la Salernitana ha l'obbligo di non sbagliare.

Salvo quindi novità dei prossimi giorni - magari anche legate a un calciomercato che deve decollare - Raffaele guiderà ancora la squadra, poi tra sette giorni si avrà il verdetto. Sul futuro, ieri, non si è detto preoccupato: "Io lavoro tutti i giorni per cercare di dare il massimo, la squadra sta giocando per vincere il campionato, sta lottando per giocarsi le posizioni che permettono di puntare al primo posto. Si è fatto un percorso importante, la sconfitta di oggi (ieri, ndr) ci ferma, ma le altre non sono poi così distanti".