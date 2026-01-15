Cessione Foggia, il Tribunale di Bari non ha ancora ricevuto documenti. La nota
L’Amministratore giudiziario prof. avv. Vincenzo Vito Chionna, a miglior generale chiarimento di quanto impropriamente riportato da una parte della stampa, smentisce che ogni eventuale accordo avente ad oggetto la cessione del controllo dell’azienda della Foggia Calcio 1920 s.r.l. sia stato perfezionato “con l’avallo dell’operazione da parte dell’amministrazione giudiziaria” rimasta, invece, da sempre del tutto estranea a qualsiasi fase di libera negoziazione tra le parti.
Allo stato, infatti, al Tribunale di Bari Sezione Misure di prevenzione – tramite l’Amministratore giudiziario – non è stato ancora trasmesso alcun documento idoneo (a) ad attestare la conclusione della fase della libera negoziazione tra le parti e, così, (b) ad attivare la successiva fase della procedura di nulla osta giudiziario prevista dal noto protocollo di condotta fissato dal medesimo Tribunale, pubblicamente letto per estratto il 15 dicembre 2025 dall’Amministratore giudiziario in occasione della conferenza stampa al termine della partita Foggia – Monopoli.
Vale, pertanto, tornare serenamente a ricordare che, sempre per quanto disposto dal Tribunale, nei quindici giorni successivi alla ricezione di tale documentazione, il Tribunale potrà (a) istruire ogni accertamento di legge ed (b) esprimere l’eventuale proprio nulla osta, in mancanza del quale non potrà essere validamente perfezionato alcun atto di disposizione avente ad oggetto il trasferimento delle quote della società ovvero anche solo l’azienda della Foggia Calcio 1920 s.r.l., a tutt’oggi vincolata ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 CA.
