Palermo, Ceccaroni: "Bravi a capire dove abbiamo sbagliato. Saremo protagonisti"

Dopo il ko contro la Juve Stabia dello scorso 8 novembre, il Palermo di Filippo Inzaghi ha decisamente cambiato marcia: sette risultati utili consecutivi figli di 4 vittorie e 3 pareggi.

"Abbiamo iniziato a giocare meglio - ha raccontato il difensore dei rosanero Pietro Ceccaroni alle colonne del Giornale di Sicilia -, a creare di più,

a essere più squadra e questo ci ha portato sicuramente ottime prestazioni e buoni risultati. Sappiamo che siamo a metà del nostro percorso, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, cercando di migliorare dove sappiamo che possiamo migliorare".

Sull'andamento complessivo in questa prima metà di stagione, invece, l'ex Venezia spiega: "Sicuramente potevamo fare meglio, c’è stato un periodo a

metà del girone d’andata dove le cose non sono andate molto bene, ma se saremo bravi a capire dove abbiamo sbagliato, sono sicuro che possiamo fare

un girone di ritorno da protagonisti. Sappiamo anche che dobbiamo guardare a noi stessi, senza guardare troppo la classifica, è ancora presto".