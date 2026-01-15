Ufficiale Dolomiti Bellunesi, risolto il prestito di Mutanda: il 2005 rientra all'Avellino

La Dolomiti Bellunesi comunica la risoluzione anticipata del prestito di Noah Mutanda. Il giovane centrocampista fa rientro alla società proprietaria del cartellino: l’Avellino.

Arrivato la scorsa estate, il ventenne nato a Duderstadt, in Germania, e con radici familiari nella Repubblica Democratica del Congo, ha fatto parte del gruppo che ha affrontato l’impatto con il campionato di Serie C, mettendo a disposizione della squadra professionalità, impegno e dedizione quotidiana al lavoro.

La società desidera ringraziare Noah per il contributo fornito durante la sua permanenza in maglia dolomitica e per l’atteggiamento corretto e positivo dimostrato dentro e fuori dal campo.

A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per le prossime tappe del suo percorso professionale.