Sambenedettese, in prova il difensore tedesco Mrozek. Occhi su Lonardo e Cioffi
La Sambenedettese riprende il lavoro sul campo con uno sguardo attento al mercato. In difesa, scrive il Corriere Adriatico, il club rossoblù sta valutando il profilo di Lukas Mrozek, centrale classe 2003 attualmente svincolato, che resterà alcuni giorni in prova agli ordini di D’Alesio. Difensore con doppia nazionalità tedesca e polacca, Mrozek porta con sé un percorso formativo nelle giovanili di alcuni club tedeschi.
Sul fronte offensivo restano vive due piste. Per Edoardo Lonardo, attaccante di proprietà dell’Atalanta, si registrano passi avanti verso un prestito secco, con la Samb chiamata a definire gli ultimi dettagli legati all’ingaggio. Più attendista la situazione di Antonio Cioffi, sotto contratto con il Napoli e in forza al Livorno, sul quale resta vigile anche il Pineto.
In uscita, infine, attenzione alla posizione di Moussa Tourè: lo stop alla trattativa tra Perugia e Padova per Giunti potrebbe rimettere in gioco nuovi scenari. Il centrocampista rossoblù è seguito da Padova, Juventus Next Gen e Atalanta U23, ma al momento non sono arrivate proposte ufficiali in grado di sbloccare la situazione nel mercato di gennaio.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.