Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: panchina per Goncalves. Kolo-Woltemade dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus:

Come arriva la Fiorentina

Tornata alla vittoria a Reggio Emilia, la Fiorentina va a caccia del successo anche al Franchi, dove manca dallo scorso aprile. Potrebbe essere un copia incolla delle ultime uscite quello che schiererà Vanoli contro la Juventus, con un unico grande dubbio a centrocampo su chi agirà assieme a Ndour e Fagioli, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di confermare Brescianini nonostante gli ottimi ingressi di Oulai e Pedro Goncalves al Mapei. Nel resto dei reparti non si cambia. In difesa è recuperato Ranieri ma la coppia di centrali sarà ancora quella formata da Dragusin e Viery, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce a protezione di David De Gea. In attacco nessun dubbio: saranno Mastantuono, Njie e Pellegrino a formare il tridente.

Come arriva la Juventus

La Juventus, domenica sera, sarà in campo per affrontare la Fiorentina in una sfida importante per dare continuità ai risultati e confermare i segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite. Spalletti confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e McKennie, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti spazio ad Alajbegovic e Kolo Muani, che avranno il compito di supportare Woltemade, unico riferimento offensivo della squadra bianconera.