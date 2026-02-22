Gutierrez raddoppia per il Napoli, Chiffi annulla. Marelli: "Fatico a vedere il fallo di Hojlund"
Raddoppio immediato del Napoli ad inizio secondo tempo contro l'Atalanta, ma Chiffi annulla per fallo di Hojlund su Hien, prima dell'assist a Gutierrez. L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN spiega: "Ho molti dubbi in questa circostanza. Faccio fatica a vedere un fallo di Hojlund. Particolare che la revisione al VAR sia stata così rapida. Entrambi si trattengono, Hien va a terra: non vedo un fallo di Hojlund".
