Serie C, il punto dopo la 16ª giornata: Vicenza in fuga, che lotta al vertice negli altri gironi
Se nel Girone A il Vicenza allunga sulle inseguitrici sfruttando lo scontro diretto fra Union Brescia e Cittadella, negli altri due gironi la lotta al vertice resta serrata. In quello B, segnato dall'esclusione del Rimini che renderà il raggruppamento dispari con una squadra a turno che dovrà riposare, dopo la sedicesima giornata - e una classifica riscritta - sono Arezzo e Ravenna a guidare il gruppo. Nel Girone C infine il Catania tiene la vetta con il Benevento che supera la Salernitana dopo la brillante vittoria nel derby. Di seguito risultati, marcatori e classifiche:
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0
Cittadella-Union Brescia 1-1
80’ Rabbi (C), 90’+2’ Vido (B)
Classifica - Vicenza 42, Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26*, Pro Vercelli 23, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 20, Novara 19, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Dolomiti Bellunesi 15* Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5
* una gara in meno
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Campobasso-Pianese 0-1
25' Bellini
Pontedera-Carpi 0-0
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2
10' Zappella (G), 21' Durmush (T), 43' Mastrantonio (G)
Vis Pesaro-Ascoli 1-1
35’ Vezzoni (V), 71’ Ndoj (A)
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 38, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21, Ternana 21, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18, Pianese 18, Juventus Next Gen 18, Sambenedettese 17*, Livorno 15*, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 11, Torres 8
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti
GIRONE C
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Foggia-Cosenza 2-1
8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C), 90'+10 Winkelmann (F)
Potenza-Casarano 3-1
2' Ghisolfi, 19' Selleri, 51' Selleri, 99' Chiricò
Latina-Audace Cerignola 0-2
41' Gambale, 98' Emmausso
Benevento-Salernitana 5-1
7’ Pierozzo (B), 29’ Capomaggio (S), 42’ e 50’ Tumminello (B), 45’+4’ aut. Capomaggio (B), 63’ Lamesta (B)
Classifica – Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 25*, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21*, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13
* una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
