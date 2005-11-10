Cauet non mette limiti al Como: "Perché non sognare lo Scudetto o la Champions?"

In vista del big match dell'undicesima giornata tra l'Inter e il Como ai microfoni di Tuttosport è intervenuto il doppio ex Benoit Cauet. Queste le sue parole iniziando da un giudizio sulla squadra di Fabregas: "Sono in un momento incredibile, migliorano di partita in partita e con questa mentalità potranno lottare contro tutti. E' difficile ma per me possono anche lottare per campionato o Champions. Perché non sognare"

Fabregas può fare come Ferguson al Manchester United?

"La società ha lavorato benissimo negli ultimi 4-5 anni, i risultati di oggi arrivano da lontano, anche con persone presenti in società da tempo. La mentalità deriva da più step superati. Su Fabregas è stata fatta una scelta precisa. Lui ha dato un’identità che il Como ha voluto prendere a tutti i costi. Fabregas non è arrivato a caso, c’era un progetto preciso dietro di lui, che si sta realizzando: è un allenatore giovane, che sta imparando molto velocemente, con un'esperienza importante e vincente da giocatore. Sa quello che vuole, il Como gli ha messo a disposizione gli atleti giusti per il suo calcio. Tutti hanno lo stesso modo di pensare e i risultati si vedono. Fabregas viene dalla scuola di Guardiola, di Luis Enrique, di Wenger, potrebbe incarnare così in futuro quel che è stato di questi grandi allenatori"

La sfida di domani può essere la prova del nove sia per l'Inter che per il Como?

"La reazione che hanno avuto i nerazzurri col Feyenoord dopo il derby perso è stata molto importante. La gara in Olanda è stata probabilmente la miglior partita stagionale, non è stato concesso quasi nulla ai rivali, i giocatori sono stati cattivi, calcisticamente parlando, in ogni momento del match. L’Inter cercherà di ripartire anche in campionato, ma il Como resta un avversario molto forte. I ragazzi di Fabregas verranno a Milano con l’obiettivo di provare a vincere. Saranno gasati dopo il 9-1 al Lens, arrivano col vento in poppa dopo un successo così largo in Champions. Quindi sarà una partita molto, molto, molto interessante".