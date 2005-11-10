Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale della Juventus. Finalmente una bella serata"

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 2-1 in casa dell'AZ in Europa League: "È stata una bella serata, con tante emozioni. Sicuramente sono felice per il mio gol e la vittoria, ma anche per la coreografia pre-partita. Ripeto, finalmente è stata una bella serata".

Ha segnato proprio contro suo fratello.

"Nel secondo tempo abbiamo giocato più vicini, nel primo lui era molto a sinistra e gliel'ho detto: '2-0 eh' (ride, ndr)".

Dal 70' in poi c'è stata una prestazione negativa e da cancellare.

"Sì, è vero. Abbiamo giocato più bassi, non abbiamo fatto pressione, ma nei primi 70 minuti si è giocato molto bene, non concedendo neanche tante occasioni, nonostante abbiano fatto una buona gara. Negli ultimi 20 dovevamo far meglio".

Questa vittoria è importante per la classifica.

"Per tutto, anche per il morale. Vogliamo continuare così".