Atalanta, Scalvini: "Il Mister è stato fondamentale per il nostro cambiamento mentale"

Prima del fischio di inizio tra Atalanta e Torino, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il difensore dei nerazzurri Giorgio Scalvini. Queste le sue parole: “Il lavoro che il Mister ha fatto è stato importante ed è stato fondamentale per il nostro cambiamento mentale. Ora abbiamo l’atteggiamento giusto e mettiamo il 100% in quello che facciamo”.

Sulla corsa all’Europa. “Continuiamo a pensare partita per partita. Oggi c’è il Torino, una sfida che non sarà facile ma cercheremo di entrare con il giusto atteggiamento e portare a casa i tre punti”